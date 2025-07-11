Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем – инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, предусматривающего введение крупных тарифов против государств, торгующих с Россией.

Об этом МИД сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 11 июля, Сибига заявил, что провел важный разговор с Грэмом и Блументалем в Риме.

"Их участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и встречи "коалиции решительных" направило важный сигнал трансатлантического единства и поддержки устойчивости, восстановления и обороны Украины", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Украина высоко ценит усилия Сената США, направленные на достижение справедливого и прочного мира.

"Россия и те, кто поддерживает ее военные действия, должны столкнуться с реальным давлением. В связи с этим я также отметил важность снижения предельной цены на нефть, чтобы лишить Россию нефтяных доходов, которые она превращает в военные преступления", – рассказал украинский дипломат.

Сибига подчеркнул, что сейчас – решающий этап, когда сильное лидерство и решения могут изменить ситуацию в достижении мира благодаря силе.

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Также накануне с сенаторами встретился и президент Владимир Зеленский.

Тогда он отметил приоритет Украины по усилению противовоздушной обороны.

"Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни", – отметил Зеленский.

Также они отдельно коснулись законопроекта Грэма и Блументаля о дополнительных ограничительных мерах против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.

Как известно, во встрече "коалиции решительных", призванной гарантировать долгосрочное прекращение огня в Украине, в четверг, 10 июля, впервые приняли участие представители США.

Зеленский в свою очередь рассчитывает, что в США и ЕС вскоре будут сняты все препятствия для введения новых санкций против России.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после Конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что видит перспективы того, что скоординированные действия США и Европейского Союза усилят давление на Россию.