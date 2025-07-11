Литва виділить понад 20 млн євро на відновлення освіти в Україні

На полях Конференції з питань відновлення України було підписано Меморандум про взаєморозуміння, за яким Литва виділить 21 млн євро для реалізації ініціатив із відновлення інфраструктури, покращення результатів навчання та модернізації освітніх послуг для українських дітей і молоді.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, пише "Європейська правда".

У четвер, 10 липня, під час Конференції з питань відновлення України в Римі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс і перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець підписали меморандум про взаєморозуміння.

Згідно з меморандумом Литва виділить 21 млн євро для реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення інфраструктури, поліпшення результатів навчання та модернізацію освітніх послуг для дітей та молоді в Україні.

Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ.

В основі угоди – інвестиція в розмірі 17 млн євро, яку буде спрямовано на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі за проєктом "Школа майбутнього для України", розробленим італійськими й українськими архітекторами.

Будівництво школи стане першим освітнім проєктом в Україні, створеним за принципами Нового європейського Баугаузу (NEB).

Меморандум також передбачає виділення 3 млн євро на встановлення сонячних енергетичних систем для шкіл і дитячих садків. Системи встановлять для 14 закладів освіти в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Додатковий один мільйон євро від Литви й Тайваню спрямують на підтримку програми Catch-up та STEAM в Одеській області, розробленої CPVA та українським партнером savED.

Програму спрямовано на подолання освітніх втрат, спричинених тривалим дистанційним навчанням. Проєкт передбачає додаткові уроки для учнів, які відстають від навчальної програми, та STEAM-заняття для учнів із вищими показниками.

Також стало відомо, що Італія надасть Україні понад 30 млн євро безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області.

Цього ж дня міністри закордонних справ України та Італії підписали документ, який передбачає виділення Римом 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України.