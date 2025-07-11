Литва выделит более 20 млн евро на восстановление образования в Украине

На полях Конференции по вопросам восстановления Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании, по которому Литва выделит 21 млн евро для реализации инициатив по восстановлению инфраструктуры, улучшению результатов обучения и модернизации образовательных услуг для украинских детей и молодежи.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, пишет "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно меморандуму Литва выделит 21 млн евро для реализации инициатив, направленных на восстановление инфраструктуры, улучшение результатов обучения и модернизацию образовательных услуг для детей и молодежи в Украине.

Инвестиции сосредоточат на создании и оборудовании безопасных, инклюзивных и инновационных учебных пространств.

В основе соглашения – инвестиция в размере 17 млн евро, которая будет направлена на строительство современной многофункциональной школы-хаба в Житомире по проекту "Школа будущего для Украины", разработанному итальянскими и украинскими архитекторами.

Строительство школы станет первым образовательным проектом в Украине, созданным по принципам Нового европейского Баухауза (NEB).

Меморандум также предусматривает выделение 3 млн евро на установку солнечных энергетических систем для школ и детских садов. Системы установят для 14 учебных заведений в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях.

Дополнительный один миллион евро от Литвы и Тайваня направят на поддержку программы Catch-up и STEAM в Одесской области, разработанной CPVA и украинским партнером savED.

Программа направлена на преодоление образовательных потерь, вызванных длительным дистанционным обучением. Проект предусматривает дополнительные уроки для учеников, отстающих от учебной программы, и STEAM-занятия для учеников с высокими показателями.

Также стало известно, что Италия предоставит Украине более 30 млн евро безвозвратной помощи на восстановление культурного наследия Одесской области.

В этот же день министры иностранных дел Украины и Италии подписали документ, который предусматривает выделение Римом 1 млн евро на укрепление кибербезопасности Украины.