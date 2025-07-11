Во Франции возросло количество утопленников в результате аномальной жары

Французская служба здравоохранения сообщила в пятницу, 11 июля, что с 1 июня по 2 июля этого года от утопления погибло более 100 человек, причиной называют жару.

Об этом со ссылкой на заявление пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметила Французская служба здравоохранения, количество погибших в результате утопления из-за аномальной жары составило на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным французского ведомства Sante Publique, с 1 июня по 2 июля во Франции произошло 429 случаев утопления, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Этот рост произошел на фоне высоких температур во второй половине июня 2025 года, что привело к увеличению количества людей, которые отправились к местам купания, чтобы охладиться", – заявили там.

Отметим, в Париже на фоне аномальной жары умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда они с родителями стояли в очереди в музей.

7 июля власти Греции ввели обязательные перерывы в работе в тех частях страны, где температура, по прогнозам, превысит 40 градусов по Цельсию.

А на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары. С пожарами борются также на юге Франции и в Каталонии.

9 июля исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины определило, что в результате сильной жары в 12 европейских городах умерло около 2300 человек.