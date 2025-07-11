В армії Литви пояснили, чому не збили дрон "Гербера", що залетів з Білорусі

В армії Литви, коментуючи інцидент з дроном "Гербера", що залетів на литовську територію з Білорусі, заявили, що у мирний час повітряні цілі знищуються тільки в абсолютно виняткових випадках, а рішення про це ухвалює міністр оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву литовських збройних сил наводить LRT.

За даними Збройних сил, у мирний час повітряним простором керують цивільні структури, а контроль і спостереження здійснює Управління спостереження і контролю повітряного простору Військово-повітряних сил Литви.

Повітряні цілі відстежуються та ідентифікуються, і тільки якщо вони відповідають певним критеріям загрози національній безпеці або критичній інфраструктурі, може бути ухвалено рішення про їхнє збиття.

Таке рішення ухвалює міністр оборони, якщо знищення проводиться силами литовської армії, або командування Повітряних сил НАТО (AIRCOM), якщо застосовується система винищувачів місії повітряної поліції НАТО.

"У мирний час знищення повітряних об'єктів здійснюється тільки в абсолютно виняткових випадках. Цивілізовані країни не збивають об'єкти, які не несуть загрози, навіть якщо ті порушили державний кордон", – йдеться в повідомленні армії Литви.

У четвер стало відомо, що повітряний простір Литви порушив невідомий об'єкт, який спочатку переплутали з дроном "Шахед", у зв’язку з чим було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.

Згодом литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що об’єктом, який порушив повітряний простір країни з боку Білорусі, був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.