В армии Литвы объяснили, почему не сбили дрон "Гербера", залетевший из Беларуси

В армии Литвы, комментируя инцидент с дроном "Гербера", залетевшим на литовскую территорию из Беларуси, заявили, что в мирное время воздушные цели уничтожаются только в совершенно исключительных случаях, а решение об этом принимает министр обороны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление литовских вооруженных сил приводит LRT.

По данным Вооруженных сил, в мирное время воздушным пространством управляют гражданские структуры, а контроль и наблюдение осуществляет Управление наблюдения и контроля воздушного пространства Военно-воздушных сил Литвы.

Воздушные цели отслеживаются и идентифицируются, и только если они соответствуют определенным критериям угрозы национальной безопасности или критической инфраструктуре, может быть принято решение об их сбивании.

Такое решение принимает министр обороны, если уничтожение проводится силами литовской армии, или командование Воздушных сил НАТО (AIRCOM), если применяется система истребителей миссии воздушной полиции НАТО.

"В мирное время уничтожение воздушных объектов осуществляется только в совершенно исключительных случаях. Цивилизованные страны не сбивают объекты, которые не несут угрозы, даже если те нарушили государственную границу", – говорится в сообщении армии Литвы.

В четверг стало известно, что воздушное пространство Литвы нарушил неизвестный объект, который сначала перепутали с дроном "Шахед", в связи с чем было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.

Впоследствии литовский министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что объектом, который нарушил воздушное пространство страны со стороны Беларуси, был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.