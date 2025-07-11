СМИ: республиканцы хотят более глубокого расследования самодеятельности Хегсета в отношении Украины

Сенаторы-республиканцы заявляют, что сообщения о том, что министр обороны Пит Хегсет единолично заморозил поставки оружия в Украину без одобрения президента Дональда Трампа, вызывают серьезные вопросы об уровне координации между Белым домом и Пентагоном и требуют более тщательного расследования этого вопроса Конгрессом.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

Законодатели из Республиканской партии заявляют, что замораживание поставок оружия могло быть результатом "недоразумения" между Трампом и Хегсетом.

Неназванный помощник сенатора-республиканца назвал это "явным провалом на многих уровнях".

Источники издания в рядах республиканцев предупреждают, что если Хегсет или другие члены его команды примут меры, направленные на умышленное обхождение главнокомандующего, это создаст серьезную проблему.

Сенаторы-республиканцы "обеспокоены" сообщениями о том, что Хегсет, возможно, несколько раз приостанавливал поставки оружия в Украину без их ведома, и они хотят получить подробную информацию о том, кто в Пентагоне был причастен к замораживанию поставок.

"Это проблема", – сказал один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным.

"Слышать, что, возможно, были и другие приостановки или что эта приостановка длилась дольше, чем нам известно, для меня это тревожно", – сказал другой законодатель.

Одно из самых острых критических замечаний высказал сенатор-республиканец Том Тиллис, который в интервью CNN заявил, что решение Хегсета о прекращении поставок оружия Украине было "аматорским".

"Сейчас, с течением времени, я думаю, что стало ясно, что он не справляется с обязанностями руководителя большой, сложной организации", – сказал сенатор.

Сенатор Линди Грэм заявил, что Конгресс должен "дойти до сути" вопроса о том, кто и почему приказал заморозить поставки оружия.

В то же время сенатор-демократ Джек Рид считает, что, судя по всему, между Хегсетом и Трампом произошел серьезный сбой в коммуникации. Это подтвердили и источники в республиканских кругах.

По словам собеседников, Хегсет действовал из-за неправильного понимания того, что Трамп хотел сделать с этим оружием.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Ранее СМИ сообщили, что Пит Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не представляют угрозы боеготовности США.

Он также не проинформировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине до того, как это произошло.

Уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед этим в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению о приостановке поставок.

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