МЗС відреагувало на пошкодження посольства Ватикану в Києві під час атаки РФ

У Міністерстві закордонних справ України засудили російську атаку на Київ, внаслідок якої було пошкоджене посольство Ватикану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Тихий підкреслив, що такі російські удари грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, де зазначається недоторканість дипломатичних представництв та їхнього персоналу.

"Під час крайнього обстрілу постраждали, зокрема, і дипломатичні установи. Пошкоджень зазнало приміщення Апостольської нунціатури, тобто Посольство Святого Престолу в Україні. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами-дипломатами Святого Престолу та апостольським нунцієм Вісвальдасем Кульбокасем", – сказав речник.

Тихий також зазначив, що українська дипломатія детально інформує всіх партнерів про обстріли та їх наслідки.

Повідомляли, що внаслідок російських повітряних атак проти України в ніч проти четверга зазнало незначних пошкджень посольство Ватикану в Києві.

Минулого тижня під час масштабного обстрілу Києва постраждав консульський відділ посольства Польщі.

Перед тим, у ніч проти 10 червня, внаслідок російської атаки по Києву постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.