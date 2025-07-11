МИД отреагировал на повреждение посольства Ватикана в Киеве во время атаки РФ

В Министерстве иностранных дел Украины осудили российскую атаку на Киев, в результате которой было повреждено посольство Ватикана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Тихий подчеркнул, что такие российские удары грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, где отмечается неприкосновенность дипломатических представительств и их персонала.

"Во время крайнего обстрела пострадали, в частности, и дипломатические учреждения. Повреждения получило помещение Апостольской нунциатуры, то есть Посольство Святого Престола в Украине. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами-дипломатами Святого Престола и апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом", – сказал спикер.

Тихий также отметил, что украинская дипломатия подробно информирует всех партнеров об обстрелах и их последствиях.

Сообщалось, что в результате российских воздушных атак против Украины в ночь на четверг пострадало незначительно повреждений посольство Ватикана в Киеве.

На прошлой неделе во время масштабного обстрела Киева пострадал консульский отдел посольства Польши.

Перед этим, в ночь на 10 июня, в результате российской атаки по Киеву пострадало здание недалеко от представительства Европейского Союза в Украине.