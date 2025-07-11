ЄС перевірить британсько-французьку угоду про стримування міграції через Ла-Манш

Європейська комісія має намір оцінити угоду між Францією та Великою Британією, покликану протидіяти незаконному перетину протоки Ла-Манш, яка розділяє ці дві країни.

Про це в пʼятницю заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ламмерт зазначив, що ЄС вважає "тривожним" зростання кількості мігрантів, яких незаконно переправляють через Ла-Манш, і вимагає "рішучих заходів для запобігання небезпечним подорожам на одному з зовнішніх кордонів Союзу".

Водночас речник підкреслив, що Єврокомісія підтримує "рішення, які відповідають духу та букві права ЄС".

Співрозмовник Politico у французькій владі сказав, що Париж взаємодіяв із Брюсселем щодо юридичного затвердження угоди про міграцію і сподівається на швидкий і позитивний результат перевірки Єврокомісії.

Затверджена у четвер угода дозволяє Британії повертати до Франції мігрантів, які незаконно перетнули Ла-Манш.

Водночас в обмін на кожного мігранта, повернутого до Франції, Париж передасть Британії одного прохача притулку, який має законні підстави перебувати в країні.

Оскільки питання міграції належать до компетенції Європейського Союзу, а не національних урядів, угоду від імені Франції має схвалити ЄС.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

З початку цього року до Британії на невеликих човнах прибула понад 21 тисяча людей, що на 56% більше, ніж за той самий період минулого року. Десятки людей загинули.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.