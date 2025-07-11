ЕС проверит британско-французское соглашение о сдерживании миграции через Ла-Манш

Европейская комиссия намерена оценить соглашение между Францией и Великобританией, призванное противодействовать незаконному пересечению пролива Ла-Манш, который разделяет эти две страны.

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ламмерт отметил, что ЕС считает "тревожным" рост количества мигрантов, которых незаконно переправляют через Ла-Манш, и требует "решительных мер для предотвращения опасных путешествий на одной из внешних границ Союза".

В то же время спикер подчеркнул, что Еврокомиссия поддерживает "решения, которые соответствуют духу и букве права ЕС".

Собеседник Politico во французских властях сказал, что Париж взаимодействовал с Брюсселем по юридическому утверждению соглашения о миграции и надеется на быстрый и положительный результат проверки Еврокомиссии.

Утвержденное в четверг соглашение позволяет Великобритании возвращать во Францию мигрантов, которые незаконно пересекли Ла-Манш.

В то же время в обмен на каждого мигранта, возвращенного во Францию, Париж передаст Великобритании одного просителя убежища, который имеет законные основания для пребывания в стране.

Поскольку вопросы миграции относятся к компетенции Европейского Союза, а не национальных правительств, соглашение от имени Франции должно быть одобрено ЕС.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

С начала этого года в Великобританию на небольших лодках прибыло более 21 тысячи человек, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Десятки людей погибли.

Британские власти принимают различные меры для противодействия нелегальной миграции – в частности, договариваются с Францией, чтобы та задерживала мигрантов, планирующих пересечь Ла-Манш.