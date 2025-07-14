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У Франції заарештували чоловіка, який втік із в’язниці у сумці співкамерника

Новини — Понеділок, 14 липня 2025, 15:05 — Уляна Кричковська

У Франції заарештували чоловіка, який кілька днів тому втік із в’язниці у сумці одного зі звільнених співкамерників.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда" 

Втікач із в’язниці Кобас – 20-річний Елязід А. – був затриманий у понеділок, 14 липня, вранці, коли виходив із підвалу в Сатоне-Камп, у департаменті Рона. 

Його взяли під варту за звинуваченням в "організованій втечі та участі в злочинній змові". Його потенційний спільник тим часом не був з ним і не був заарештований.

Як зазначається, Елязід А. відбував кілька тюремних термінів у в'язниці Корбас за вбивство в складі організованого угруповання та за злочини, пов'язані зі зброєю.

Він втік з в'язниці, сховавшись у великому мішку для білизни, що належав іншому ув'язненому, і скористався його звільненням, щоб втекти. Його втеча була помічена через 24 години тюремним персоналом.

Нагадаємо, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

Зокрема, нещодавно міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навіть запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.

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Франція кримінал інциденти
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