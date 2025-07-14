Во Франции арестовали мужчину, который сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

Во Франции арестовали мужчину, который несколько дней назад сбежал из тюрьмы в сумке одного из освобожденных сокамерников.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда"

Беглец из тюрьмы Кобас – 20-летний Элязид А. – был задержан в понедельник, 14 июля, утром, когда выходил из подвала в Сатоне-Камп, в департаменте Рона.

Его взяли под стражу по обвинению в "организованном побеге и участии в преступном сговоре". Его потенциальный сообщник, тем временем, не был с ним и не был арестован.

Как отмечается, Элязид А. отбывал несколько тюремных сроков в тюрьме Корбас за убийство в составе организованной группировки и за преступления, связанные с оружием.

Он сбежал из тюрьмы, спрятавшись в большом мешке для белья, принадлежавшем другому заключенному, и воспользовался его освобождением, чтобы сбежать. Его побег был замечен через 24 часа тюремным персоналом.

Напомним, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.

В частности, недавно министр юстиции Франции Жеральд Дарманен даже предложил переделать закрытые дома престарелых в тюрьмы.