Премьер Британии встретится с Трампом во время его визита в Шотландию
У британского премьер-министра Кира Стармера запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом во время частного визита последнего в Шотландию в июле.
Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь премьера Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
На Даунинг-стрит сообщили, что Стармер принял приглашение Трампа на встречу во время "частного визита" последнего в Шотландию, который ожидается в конце июля.
Президент США в последний раз посещал Шотландию в 2023 году, когда заложил фундамент своего нового 18-луночного поля для гольфа в области Абердиншир на северо-востоке страны.
Полиция Шотландии на прошлой неделе подтвердила, что готовится к визиту Трампа.
Кроме того, накануне стало известно, что Дональд Трамп совершит государственный визит в Британию 17-19 сентября.
Он станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.
Сообщалось также, что во время визита Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте.