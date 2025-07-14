Премьер Британии встретится с Трампом во время его визита в Шотландию

У британского премьер-министра Кира Стармера запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом во время частного визита последнего в Шотландию в июле.

Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь премьера Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На Даунинг-стрит сообщили, что Стармер принял приглашение Трампа на встречу во время "частного визита" последнего в Шотландию, который ожидается в конце июля.

Президент США в последний раз посещал Шотландию в 2023 году, когда заложил фундамент своего нового 18-луночного поля для гольфа в области Абердиншир на северо-востоке страны.

Полиция Шотландии на прошлой неделе подтвердила, что готовится к визиту Трампа.

Кроме того, накануне стало известно, что Дональд Трамп совершит государственный визит в Британию 17-19 сентября.

Он станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.

Сообщалось также, что во время визита Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте.