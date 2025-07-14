ЗМІ: США продадуть НАТО зброї для України на $10 млрд, зокрема далекобійні ракети

У межах схеми з постачання Україні американської зброї США планують продати союзникам по НАТО зброї на близько 10 мільярдів доларів.

Про це дізнався портал Axios, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок президент США Дональд Трамп підтвердив угоду з НАТО щодо продажу зброї, яка буде постачатись Україні. Він сказав, що Штати продадуть "найкраще" військове обладнання на "мільярди" доларів.

Проінформоване джерело Axios заявило, що США продадуть союзникам в Альянсі зброї на суму близько 10 мільярдів доларів "у першій хвилі".

За інформацією порталу, йдеться про таку зброю, як засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та "ракети великої дальності, які можуть сягати вглиб території Росії".

У понеділок президент США також заявив, що Україна вже найближчим часом отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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