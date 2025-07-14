СМИ: США продадут НАТО оружия для Украины на $10 млрд, в том числе дальнобойные ракеты

В рамках схемы по поставкам в Украину американского оружия США планируют продать союзникам по НАТО оружия на сумму около 10 миллиардов долларов.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут "лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

Информированный источник Axios заявил, что США продадут союзникам по Альянсу оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне".

По информации портала, речь идет о таком оружии, как средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и "ракеты большой дальности, которые могут достигать глубины территории России".

В понедельник президент США также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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