Рубіо обговорив війну в Україні з трьома європейськими колегами

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив про зусилля з припинення війни РФ проти України з главами МЗС трьох європейських країн.

Про це йдеться у заяві речниці Держдепу Теммі Брюс за результатами розмови, передає "Європейська правда".

Рубіо поговорив 14 липня з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

"Щодо російсько-української війни держсекретар підкреслив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом довготривалого врегулювання шляхом переговорів", – йдеться у заяві.

Під час розмови йшлося також про питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та забезпечення того, щоб Іран не розробив і не отримав ядерну зброю.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.