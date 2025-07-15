Рубио обсудил войну в Украине с тремя европейскими коллегами

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил об усилиях по прекращению войны РФ против Украины с главами МИД трех европейских стран.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс по результатам разговора, передает "Европейская правда".

Рубио поговорил 14 июля с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

"Относительно российско-украинской войны госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны путем длительного урегулирования путем переговоров", – говорится в заявлении.

Во время разговора речь шла также о вопросах укрепления стабильности на Ближнем Востоке и обеспечения того, чтобы Иран не разработал и не получил ядерное оружие.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.