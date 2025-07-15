Глава Міноборони Німеччини закликав союзників долучатись до купівлі зброї для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить NTV.

Пісторіус невдовзі після зустрічі з очільником Пентагону Пітом Гегсетом закликав ширше коло країн-членів НАТО долучатися до придбання ЗРК Patriot та іншої необхідної Україні американської зброї.

Він зазначив, що Німеччина "зробить свій внесок", але "усім час відкрити гаманці", аби швидко зібрати необхідні суми – насамперед, на посилення української ППО.

"Тож зараз закликаю усіх проявити позицію", – закликав Борис Пісторіус.

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після анонсів Трампа заявив, що Німеччина "відіграє вирішальну роль".



