Глава Минобороны Германии призвал союзников приобщаться к покупке оружия для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал другие страны НАТО участвовать в запланированной покупке Patriot и другого оружия для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит NTV.

Писториус вскоре после встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом призвал широкий круг стран-членов НАТО участвовать в приобретении ЗРК Patriot и другого необходимого Украине американского оружия.

Он отметил, что Германия "сделает свой вклад", но "всем пора открыть кошельки", чтобы быстро собрать необходимые суммы – прежде всего, на усиление украинской ПВО.

"Поэтому сейчас призываю всех проявить позицию", – призвал Борис Писториус.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками. Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после анонсов Трампа заявил, что Германия "играет решающую роль".