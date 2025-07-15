Рютте після переговорів з Трампом щодо підтримки України говорив із Зеленським

Генсек НАТО Марк Рютте після переговорів з президентом США Дональдом Трампом мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ввечері 14 липня Рютте розповів у своєму X про те, що мав "чудову зустріч" із президентом США.

Great meeting with @POTUS today. We’re already delivering on decisions from the #NATOSummit in a major way, bringing together more spending, more production & more support to Ukraine. Russia’s brutality needs to stop – this new initiative will help deliver just and lasting peace pic.twitter.com/gLe7WrEDDp – Mark Rutte (@SecGenNATO) July 14, 2025

"Ми вже масштабно реалізуємо наші рішення з саміту НАТО… про більші витрати, більше виробництво і більшу підтримку для України. Російське варварство потрібно зупинити. Ця ініціатива допоможе забезпечити справедливий і сталий мир", – написав генсек НАТО.

Невдовзі після того Володимир Зеленський розповів, що вони з Рютте провели телефонну розмову, у якій той розповів про переговори з Трампом і "деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України".

"Ми цінуємо готовність надати додаткові Patriot, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", – зазначив президент.

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte. Another very good conversation. Mark informed about today’s meeting in Washington with President Trump and about the details of cooperation between Europe and the U.S. to continue and strengthen support for Ukraine.



We appreciate the… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.