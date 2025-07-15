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Рютте після переговорів з Трампом щодо підтримки України говорив із Зеленським

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 10:39 — Марія Ємець

Генсек НАТО Марк Рютте після переговорів з президентом США Дональдом Трампом мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Ввечері 14 липня Рютте розповів у своєму X про те, що мав "чудову зустріч" із президентом США. 

"Ми вже масштабно реалізуємо наші рішення з саміту НАТО… про більші витрати, більше виробництво і більшу підтримку для України. Російське варварство потрібно зупинити. Ця ініціатива допоможе забезпечити справедливий і сталий мир", – написав генсек НАТО. 

Невдовзі після того Володимир Зеленський розповів, що вони з Рютте провели телефонну розмову, у якій той розповів про переговори з Трампом і "деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України". 

"Ми цінуємо готовність надати додаткові Patriot, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів", – зазначив президент. 

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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