Рютте после переговоров с Трампом о поддержке Украины говорил с Зеленским

Генсек НАТО Марк Рютте после переговоров с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вечером 14 июля Рютте рассказал в своем X о том, что провел "замечательную встречу" с президентом США.

Great meeting with @POTUS today. We’re already delivering on decisions from the #NATOSummit in a major way, bringing together more spending, more production & more support to Ukraine. Russia’s brutality needs to stop – this new initiative will help deliver just and lasting peace pic.twitter.com/gLe7WrEDDp