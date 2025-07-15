КС Німеччини відхилив скаргу на операції американських БПЛА на Близькому Сході

Федеративна Республіка Німеччина не порушить міжнародне право, якщо не посилить контроль або не заборонить використання американських безпілотників, які вилітають з авіабази "Рамштайн" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Таке рішення ухвалив Федеральний конституційний суд у Карлсруе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рішенням, оголошеним у вівторок, суд відхилив конституційну скаргу двох громадян, які проживають в Ємені.

Однак Федеральний конституційний суд постановив, що Німеччина має мандат на захист, а саме на підтримку основних прав людини і основ міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо іноземців, які перебувають за кордоном.

США регулярно завдають удари з безпілотників по підозрюваних у тероризмі в Ємені. Правозахисники неодноразово скаржилися на "фірмові удари", коли людей вбивають на підставі підозр.

Заявники стверджують, що двоє їхніх родичів були вбиті озброєними безпілотниками, якими керували американські військові в Ємені в 2012 році. Вони також жили в постійному страху через постійні жертви серед цивільного населення. Для розгортання озброєних дронів американські військові використовують військову базу "Рамштайн" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Федеральний уряд стверджував, що здатність Німеччини до військового альянсу буде поставлена під загрозу, якщо їй доведеться контролювати розгортання іноземних збройних сил у третіх країнах відповідно до німецького розуміння міжнародного права лише тому, що вони використовують базу в Німеччині.

Нагадаємо, чоловіка з Ємену, підозрюваного в участі в бойових діях на боці підтримуваних Іраном повстанців-хуситів, у травні заарештували в Німеччині.

Німецький фрегат "Гессен" завершив свою місію із захисту торгового судноплавства від бойовиків-хуситів у Ємені, яких підтримує Іран, та залишив Червоне море у квітні.