КС Германии отклонил жалобу на операции американских БПЛА на Ближнем Востоке

Федеративная Республика Германия не нарушит международное право, если не усилит контроль или не запретит использование американских беспилотников, которые вылетают с авиабазы "Рамштайн" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Такое решение принял Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Решением, объявленным во вторник, суд отклонил конституционную жалобу двух граждан, проживающих в Йемене.

Однако Федеральный конституционный суд постановил, что Германия имеет мандат на защиту, а именно на поддержку основных прав человека и основ международного гуманитарного права, в том числе в отношении иностранцев, находящихся за рубежом.

США регулярно наносят удары с беспилотников по подозреваемым в терроризме в Йемене. Правозащитники неоднократно жаловались на "фирменные удары", когда людей убивают на основании подозрений.

Заявители утверждают, что двое их родственников были убиты вооруженными беспилотниками, которыми управляли американские военные в Йемене в 2012 году. Они также жили в постоянном страхе из-за постоянных жертв среди гражданского населения. Для развертывания вооруженных дронов американские военные используют военную базу "Рамштайн" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Федеральное правительство утверждало, что способность Германии к военному альянсу будет поставлена под угрозу, если ей придется контролировать развертывание иностранных вооруженных сил в третьих странах в соответствии с немецким пониманием международного права только потому, что они используют базу в Германии.

Напомним, мужчину из Йемена, подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, в мае арестовали в Германии.

Немецкий фрегат "Гессен" завершил свою миссию по защите торгового судоходства от боевиков-хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, и покинул Красное море в апреле.