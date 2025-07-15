Укр Рус Eng

Прозахідна президентка Грузії вважає, що ЄС ризикує втратити довіру грузинів

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 12:50 — Іванна Костіна

Саломе Зурабішвілі, п'ята президентка Грузії, звернулася з відкритим листом до глав МЗС країн-членів ЄС, віцепрезидента Єврокомісії та високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

Політик зазначає, що "нинішня ситуація в Грузії – це не тільки внутрішньополітична криза, спричинена сфальсифікованими виборами – Європа стикається з новим викликом, який суперечить її демократичному баченню і завдає йому шкоди".

Зурабішвілі підкреслила, що ситуація наблизилася до критичного рівня, і якщо ЄС не зможе відреагувати чітко, єдино і з конкретними результатами, він не тільки втратить Грузію як стратегічного партнера, але й створить небезпечний прецедент, коли ніхто не буде протистояти відсталості демократії та російському втручанню в справи сусідів Європи.

Політикиня закликає ЄС і країни-члени Євросоюзу оцінити поточну ситуацію в Грузії, чітко і беззастережно підтримати грузинський народ і вжити скоординованих політичних заходів.

Зурабішвілі також зазначає, що час стратегічного терпіння минув і зараз необхідні моральна твердість і політична ясність. Вона вказує, що демократичне майбутнє Грузії, довіра до Європи і геополітична цілісність знаходяться під загрозою.

"Час стратегічного терпіння минув! Зараз необхідні моральна твердість і політична ясність. Демократичне майбутнє Грузії, довіра до Європи і геополітична цілісність знаходяться під загрозою", – написала Зурабішвілі.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс. 

Нагадаємо, минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
Реклама: