Прозахідна президентка Грузії вважає, що ЄС ризикує втратити довіру грузинів

Саломе Зурабішвілі, п'ята президентка Грузії, звернулася з відкритим листом до глав МЗС країн-членів ЄС, віцепрезидента Єврокомісії та високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

Політик зазначає, що "нинішня ситуація в Грузії – це не тільки внутрішньополітична криза, спричинена сфальсифікованими виборами – Європа стикається з новим викликом, який суперечить її демократичному баченню і завдає йому шкоди".

Зурабішвілі підкреслила, що ситуація наблизилася до критичного рівня, і якщо ЄС не зможе відреагувати чітко, єдино і з конкретними результатами, він не тільки втратить Грузію як стратегічного партнера, але й створить небезпечний прецедент, коли ніхто не буде протистояти відсталості демократії та російському втручанню в справи сусідів Європи.

Політикиня закликає ЄС і країни-члени Євросоюзу оцінити поточну ситуацію в Грузії, чітко і беззастережно підтримати грузинський народ і вжити скоординованих політичних заходів.

Зурабішвілі також зазначає, що час стратегічного терпіння минув і зараз необхідні моральна твердість і політична ясність. Вона вказує, що демократичне майбутнє Грузії, довіра до Європи і геополітична цілісність знаходяться під загрозою.

"Час стратегічного терпіння минув! Зараз необхідні моральна твердість і політична ясність. Демократичне майбутнє Грузії, довіра до Європи і геополітична цілісність знаходяться під загрозою", – написала Зурабішвілі.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

Нагадаємо, минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".