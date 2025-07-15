Прозападный президент Грузии считает, что ЕС рискует потерять доверие грузин

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, обратилась с открытым письмом к главам МИД стран-членов ЕС, вице-президенту Еврокомиссии и высокому представителю Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova.

Политик отмечает, что "нынешняя ситуация в Грузии – это не только внутриполитический кризис, вызванный сфальсифицированными выборами – Европа сталкивается с новым вызовом, который противоречит ее демократическому видению и наносит ему вред".

Зурабишвили подчеркнула, что ситуация приблизилась к критическому уровню, и если ЕС не сможет отреагировать четко, едино и с конкретными результатами, он не только потеряет Грузию как стратегического партнера, но и создаст опасный прецедент, когда никто не будет противостоять отсталости демократии и российскому вмешательству в дела соседей Европы.

Политик призывает ЕС и страны-члены Евросоюза оценить текущую ситуацию в Грузии, четко и безоговорочно поддержать грузинский народ и принять скоординированные политические меры.

Зурабишвили также отмечает, что время стратегического терпения прошло и сейчас необходимы моральная твердость и политическая ясность. Она указывает, что демократическое будущее Грузии, доверие к Европе и геополитическая целостность находятся под угрозой.

"Время стратегического терпения истекло! Сейчас необходимы моральная твердость и политическая ясность. Демократическое будущее Грузии, доверие к Европе и геополитическая целостность находятся под угрозой", – написала Зурабишвили.

Как сообщалось, Европейский Союз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".