Естонія закупить велику партію ручних гранат на 17 млн євро

Протягом наступних чотирьох років Центр оборонних інвестицій Естонії закупить для Сил оборони велику партію наступальних і оборонних гранат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Контракт підписано з оборонною компанією Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.

Керівник відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Раміль Ліпп повідомив, що контракт зобов'язує компанію Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH розпочати поставки ручних гранат вже в другій половині 2025 року. Поставки оборонних, або осколкових гранат продовжаться в 2026 і 2027 роках, а поставки наступальних гранат – в період з 2026 по 2029 рік.

Загальна вартість контракту становить близько 17 млн євро.

"Ручні гранати завжди входили до бойового спорядження Сил оборони Естонії і вони постійно використовуються на навчаннях. Цей контракт не тільки гарантує Силам оборони подальше використання ручних гранат на навчаннях, але й дозволяє збільшити їх загальний запас з урахуванням поточної ситуації з безпекою", – сказав глава відділу боєприпасів Генштабу Сил оборони капітан Тиніс Тульп.

Ручні гранати входять до бойового спорядження військовослужбовців і, залежно від тактичної операції, застосовуються в ближньому бою, наприклад, в міських умовах, а також в окопах для атаки або створення перешкод противнику.

Нагадаємо, Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для постачання Україні через військову загрозу з боку Росії.

У березні Польща, Литва, Латвія, Естонія оголосили про свій намір вийти з міжнародної конвенції через загрозу для країн-членів НАТО, що межують з Росією і Білоруссю.

А нещодавнє рішення Фінляндії вийти з договору залишило Норвегію єдиною європейською країною, що межує з Росією, яка не планує наслідувати своїх союзників. Норвегія навіть розкритикувала таке рішення.