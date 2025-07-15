Эстония закупит крупную партию ручных гранат на 17 млн евро

В течение следующих четырех лет Центр оборонных инвестиций Эстонии закупит для Сил обороны крупную партию наступательных и оборонительных гранат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Контракт подписан с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.

Руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп сообщил, что контракт обязывает компанию Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH начать поставки ручных гранат уже во второй половине 2025 года. Поставки оборонительных, или осколочных гранат продолжатся в 2026 и 2027 годах, а поставки наступательных гранат – в период с 2026 по 2029 год.

Общая стоимость контракта составляет около 17 млн евро.

"Ручные гранаты всегда входили в боевое снаряжение Сил обороны Эстонии и они постоянно используются на учениях. Этот контракт не только гарантирует Силам обороны дальнейшее использование ручных гранат на учениях, но и позволяет увеличить их общий запас с учетом текущей ситуации с безопасностью", – сказал глава отдела боеприпасов Генштаба Сил обороны капитан Тинис Тульп.

Ручные гранаты входят в боевое снаряжение военнослужащих и, в зависимости от тактической операции, применяются в ближнем бою, например, в городских условиях, а также в окопах для атаки или создания препятствий противнику.

Напомним, Литва и Финляндия намерены начать следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине из-за военной угрозы со стороны России.

В марте Польша, Литва, Латвия, Эстония объявили о своем намерении выйти из международной конвенции из-за угрозы для стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

А недавнее решение Финляндии выйти из договора оставило Норвегию единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует следовать своим союзникам. Норвегия даже раскритиковала такое решение.