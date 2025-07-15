Сибіга поділився, про що розповів партнерам під час засідання Ради ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дистанційно брав участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, під час якого передав ключові заклики Києва щодо підтримки, яку Україна потребує за нинішніх обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга розповів, що доєднався до частини обговорень під час засідання Ради ЄС із закордонних справ через відеозв’язок.

I was glad to join @kajakallas and EU colleagues online at today’s Foreign Affairs Council.



I informed our European allies about the latest Russian strikes against Ukraine and the urgent need to strengthen the air dome over Ukraine.



We can see that Russia rejects peace efforts… pic.twitter.com/KvkNN7l1Kx – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2025

Він зазначив, що розповів партнерам про останню серію ударів РФ по Україні і нагальну потребу посилити українську ППО.

Також Сибіга наголошував на необхідності більше не зволікати і посилити санкційний тиск на Москву, а паралельно – посилити інвестиції у спроможності України.

"Нам потрібен паритет з РФ у військових спроможностях і ОПК, нам потрібна більша самодостатність. Швидко зростаючу оборонну індустрію України можна розширювати ще більше. Закликав європейських союзників збільшити інвестиції – зокрема у наше виробництво БПЛА. Це взаємно вигідна співпраця", – зазначив він.

"Москва прагне досягти трьох цілей: виграти час на продовження війни, відкласти санкції та виштовхнути США із зусиль для досягнення миру. Потрібно не дати РФ досягти цього. Потрібна визначеність і дії з обох боків Атлантики", – наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, однією з ключових тем засідання є 18-й пакет санкцій проти Росії. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, й вона має надію, що рішення буде ухвалено сьогодні.

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.