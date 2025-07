Сибіга поділився, про що розповів партнерам під час засідання Ради ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дистанційно брав участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, під час якого передав ключові заклики Києва щодо підтримки, яку Україна потребує за нинішніх обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга розповів, що доєднався до частини обговорень під час засідання Ради ЄС із закордонних справ через відеозв’язок.

I was glad to join @kajakallas and EU colleagues online at today’s Foreign Affairs Council.



I informed our European allies about the latest Russian strikes against Ukraine and the urgent need to strengthen the air dome over Ukraine.



We can see that Russia rejects peace efforts… pic.twitter.com/KvkNN7l1Kx