Сибига поделился, о чем рассказал партнерам во время заседания Совета ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дистанционно участвовал в заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, во время которого передал ключевые призывы Киева о поддержке, в которой Украина нуждается в нынешних обстоятельствах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига рассказал, что присоединился к части обсуждений во время заседания Совета ЕС по иностранным делам по видеосвязи.

I was glad to join @kajakallas and EU colleagues online at today’s Foreign Affairs Council.



I informed our European allies about the latest Russian strikes against Ukraine and the urgent need to strengthen the air dome over Ukraine.



We can see that Russia rejects peace efforts… pic.twitter.com/KvkNN7l1Kx – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2025

Он отметил, что рассказал партнерам о последней серии ударов РФ по Украине и насущной необходимости усилить украинскую ПВО.

Также Сибига подчеркивал необходимость больше не медлить и усилить санкционное давление на Москву, а параллельно – усилить инвестиции в мощности Украины.

"Нам нужен паритет с РФ в военных возможностях и ОПК, нам нужна большая самодостаточность. Быстро растущую оборонную индустрию Украины можно расширять еще больше. Призвал европейских союзников увеличить инвестиции – в частности, в наше производство БПЛА. Это взаимовыгодное сотрудничество", – отметил он.

"Москва стремится достичь трех целей: выиграть время на продолжение войны, отложить санкции и вытолкнуть США из усилий для достижения мира. Нужно не дать РФ достичь этого. Нужна определенность и действия с обеих сторон Атлантики", – подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, одной из ключевых тем заседания является 18-й пакет санкций против России. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала,

страны "очень близки" к договоренности, и она надеется, что решение будет принято сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.