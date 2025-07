Сибига поделился, о чем рассказал партнерам во время заседания Совета ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дистанционно участвовал в заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, во время которого передал ключевые призывы Киева о поддержке, в которой Украина нуждается в нынешних обстоятельствах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига рассказал, что присоединился к части обсуждений во время заседания Совета ЕС по иностранным делам по видеосвязи.

I was glad to join @kajakallas and EU colleagues online at today’s Foreign Affairs Council.



I informed our European allies about the latest Russian strikes against Ukraine and the urgent need to strengthen the air dome over Ukraine.



We can see that Russia rejects peace efforts… pic.twitter.com/KvkNN7l1Kx