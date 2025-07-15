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Сибига поделился, о чем рассказал партнерам во время заседания Совета ЕС

Новости — Вторник, 15 июля 2025, 14:43 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дистанционно участвовал в заседании Совета ЕС по иностранным делам во вторник, во время которого передал ключевые призывы Киева о поддержке, в которой Украина нуждается в нынешних обстоятельствах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига рассказал, что присоединился к части обсуждений во время заседания Совета ЕС по иностранным делам по видеосвязи. 

Он отметил, что рассказал партнерам о последней серии ударов РФ по Украине и насущной необходимости усилить украинскую ПВО.

Также Сибига подчеркивал необходимость больше не медлить и усилить санкционное давление на Москву, а параллельно – усилить инвестиции в мощности Украины.

"Нам нужен паритет с РФ в военных возможностях и ОПК, нам нужна большая самодостаточность. Быстро растущую оборонную индустрию Украины можно расширять еще больше. Призвал европейских союзников увеличить инвестиции – в частности, в наше производство БПЛА. Это взаимовыгодное сотрудничество", – отметил он.

"Москва стремится достичь трех целей: выиграть время на продолжение войны, отложить санкции и вытолкнуть США из усилий для достижения мира. Нужно не дать РФ достичь этого. Нужна определенность и действия с обеих сторон Атлантики", – подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, одной из ключевых тем заседания является 18-й пакет санкций против России. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала,

страны "очень близки" к договоренности, и она надеется, что решение будет принято сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.

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