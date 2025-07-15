ЄС ввів санкції проти кількох людей та організації в Ірані

Рада ЄС ввела санкції проти низки осіб та однієї організації з Ірану за "серйозні порушення прав людини" та "транснаціональні репресії".

Про це йдеться у заяві Євроради, пише "Європейська правда".

У вівторок, 15 липня, Рада ЄС ввела санкції проти восьми осіб та однієї організації з Ірану.

У заяві зазначено, що вони несуть відповідальність за зловживання від імені іранських державних органів за межами Ірану, зокрема за позасудові, "сумлінні та довільні" страти та вбивства, а також за зникнення осіб, яких вважають противниками або критиками Ірану.

Під санкції ЄС потрапила організація "Зіндашті", яка пов’язана з Міністерством розвідки та безпеки Ірану. У заяві стверджують, що ця організація скоїла "численні акти транснаціональних репресій", зокрема вбивства іранських дисидентів та осіб, які критикують дії чи політику країни.

До списку зокрема увійшов й бос "Зіндашті" – Наджі Ібрагіма Шаріфі-Зіндашті, а також деякі його спільники.

Зазначимо, у квітні міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили санкції проти Ірану через затримання громадян ЄС.

Перед тим, на початку січня 2025 року, у Міністерстві закордонних справ Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, принаймні до того часу, коли вдасться звільнити усіх затриманих там французів.

Йдеться про трьох громадян Франції: подружжя Жака Парі і Сесілі Колер, яких утримують з травня 2022 року за звинуваченнями у шпигунстві та француза на ім’я Олів’є, теж затриманого у 2022 році, його прізвище не розкривають на прохання родини.