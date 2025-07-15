ЕС ввел санкции против нескольких людей и организации в Иране

Европейский Совет ввел санкции против ряда лиц и одной организации из Ирана за "серьезные нарушения прав человека" и "транснациональные репрессии".

Об этом говорится в заявлении Евросовета, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 15 июля, Евросовет ввел санкции против восьми человек и одной организации из Ирана.

В заявлении указано, что они несут ответственность за злоупотребления от имени иранских государственных органов за пределами Ирана, в частности за внесудебные, "добросовестные и произвольные" казни и убийства, а также за исчезновение лиц, которых считают противниками или критиками Ирана.

Под санкции ЕС попала организация "Зиндашти", которая связана с Министерством разведки и безопасности Ирана. В заявлении утверждают, что эта организация совершила "многочисленные акты транснациональных репрессий", в частности убийства иранских диссидентов и лиц, критикующих действия или политику страны.

В список в частности вошел и босс "Зиндашти" – Наджи Ибрагима Шарифи-Зиндашти, а также некоторые его сообщники.

Отметим, в апреле министры иностранных дел Европейского Союза приняли санкции против Ирана из-за задержания граждан ЕС.

Перед тем, в начале января 2025 года, в Министерстве иностранных дел Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, по крайней мере до тех пор, когда удастся освободить всех задержанных там французов.

Речь идет о трех гражданах Франции: супруги Жака Пари и Сесили Колер, которых удерживают с мая 2022 года по обвинению в шпионаже и француза по имени Оливье, тоже задержанного в 2022 году, его фамилия не раскрывается по просьбе семьи.