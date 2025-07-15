Премьер Финляндии подтвердил задержание экс-"вагнеровца", который просил убежища

Финский премьер-министр Петтери Орпо подтвердил, что в июне пограничники задержали бывшего бойца ЧВК Вагнера, который попросил убежища в Финляндии.

Об этом Орпо сказал в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

Финский общественный вещатель на прошлой неделе первым сообщил о задержании россиянина, который воевал в составе наемников "Вагнера" в Украине и пересек границу вблизи города Китее в Северной Карелии.

Орпо сказал, что о задержании ему стало известно еще в июне, и власти занимаются этим делом в соответствии с обычными процедурами.

"Пограничная служба задержала его, его допрашивают. Власти решают, как с ним поступить", – добавил он.

По информации Yle, россиянина подозревают в нарушении государственной границы, а финская полиция дополнительно выясняет, есть ли основания для возбуждения других уголовных дел с учетом его биографии.

Премьер Финляндии отметил, что ни Украина, ни Россия пока не направляли запросов о задержанном бывшем "вагнеровце".

Напомним, в марте окружной суд Хельсинки признал основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) виновным в совершении военных преступлений в Украине и приговорил его к пожизненному заключению.

В феврале 2024 года Тордена приговорили в Финляндии к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.