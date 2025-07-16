Рейтинг урядової коаліції Естонії впав до історичного мінімуму

Підтримка Партії реформ, яка очолює уряд Естонії, і сил, що входять до керівної коаліції, опустилася до найнижчого рівня за весь час вимірювань.

Це випливає з опитувань, проведених соціологічною службою Norstat, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З урахуванням опублікованих у середу, 16 липня, результатів останнього щотижневого опитування, перше місце в рейтингу популярності політичних сил продовжує посідати опозиційна Isamaa, яку підтримують 29% респондентів. На другому місці залишилася також опозиційна EKRE з результатом 18%, а третю сходинку зберегла за собою Центристська партія – 17%.

За останній тиждень рейтинг Isamaa збільшився на 1,1 пункту, центристів – на 0,7 пункту, а підтримка EKRE знизилася на 0,8 процентного пункту.

Слідом за трійкою лідерів йдуть Партія реформ (14%), Соціал-демократична партія (11,2%), позапарламентські "Праві" (5,1%) і партія, що входить до урядової коаліції з реформістами, Eesti 200 (3,3%). Рейтинг партії "Зелені Естонії", що не входить до Рійгікогу, дорівнює 0,9%.

Підтримка реформістів за тиждень знизилася на 1,9 процентного пункту і досягла найнижчого рівня з початку 2019 року – моменту запуску опитувань Norstat. За останній місяць рейтинг головної партії знизився на 3,2 процентних пункти.

Сумарна підтримка коаліційних партій становить лише 17,3% – це історичний мінімум для коаліції в рамках вимірювань Norstat – тоді як за опозиційні партії готові проголосувати 75,2% респондентів.

Дані базуються на опитуваннях близько 4000 громадян Естонії з виборчим правом, проведених у період з 9 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в уряді Естонії залишилися дві партії – ліберальні Партія реформ і "Естонія 200" – після того, як вони припинили співпрацю з соціал-демократами. За підсумками переформатувань в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові посади, важливі для України – міністрів закордонних справ і оборони – обіймають ті самі люди.

Три партії були коаліційними партнерами майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.