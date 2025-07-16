Рейтинг правительственной коалиции Эстонии упал до исторического минимума

Поддержка Партии реформ, возглавляющей правительство Эстонии, и сил, входящих в правящую коалицию, опустилась до самого низкого уровня за все время измерений.

Это следует из опросов, проведенных социологической службой Norstat, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

С учетом опубликованных в среду, 16 июля, результатов последнего еженедельного опроса, первое место в рейтинге популярности политических сил продолжает занимать оппозиционная Isamaa, которую поддерживают 29% респондентов. На втором месте осталась также оппозиционная EKRE с результатом 18%, а третью строчку сохранила за собой Центристская партия – 17%.

За последнюю неделю рейтинг Isamaa увеличился на 1,1 пункта, центристов – на 0,7 пункта, а поддержка EKRE снизилась на 0,8 процентного пункта.

Вслед за тройкой лидеров идут Партия реформ (14%), Социал-демократическая партия (11,2%), внепарламентские "Правые" (5,1%) и партия, входящая в правительственную коалицию с реформистами, Eesti 200 (3,3%). Рейтинг партии "Зеленые Эстонии", не входящей в Рийгикогу, равен 0,9%.

Поддержка реформистов за неделю снизилась на 1,9 процентного пункта и достигла самого низкого уровня с начала 2019 года – момента запуска опросов Norstat. За последний месяц рейтинг главной партии снизился на 3,2 процентных пункта.

Суммарная поддержка коалиционных партий составляет лишь 17,3% – это исторический минимум для коалиции в рамках измерений Norstat – тогда как за оппозиционные партии готовы проголосовать 75,2% респондентов.

Данные основаны на опросах около 4000 граждан Эстонии с избирательным правом, проведенных в период с 9 июня по 14 июля.

Напомним, в правительстве Эстонии остались две партии – либеральная Партия реформ и "Эстония 200" – после того, как они прекратили сотрудничество с социал-демократами. По итогам переформатирования в правительстве сменились пять министров, но ключевые посты, важные для Украины – министров иностранных дел и обороны – занимают те же люди.

Три партии были коалиционными партнерами почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьер-министром первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.