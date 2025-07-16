У горах Австрії загинув турист з Німеччини

В австрійському Тіролі загинув у горах 22-річний турист з Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Юнак з Німеччини вирушив по високогірному маршруту від вершини Кухеншпітце, залишивши внизу на фермі свій велосипед і деякі речі. Після того, як він не повернувся за ним у погоджений день, господарі почали хвилюватись і сповістили поліцію.

У пошуковій операції брали участь альпійська поліція з гелікоптером та гірська рятувальна команда. У вівторок хлопця знайшли мертвим біля південного схилу Кухеншпітце. За припущеннями слідства, він зірвався на ділянці з крутим схилом і впав з висоти кількох метрів, отримавши тяжкі травми.

На початку липня в австрійських Альпах на гірському маршруті загинула пара з Німеччини.

У червні у французьких Піренеях знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому.