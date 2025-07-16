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У горах Австрії загинув турист з Німеччини

Новини — Середа, 16 липня 2025, 09:51 — Марія Ємець

В австрійському Тіролі загинув у горах 22-річний турист з Німеччини. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Юнак з Німеччини вирушив по високогірному маршруту від вершини Кухеншпітце, залишивши внизу на фермі свій велосипед і деякі речі. Після того, як він не повернувся за ним у погоджений день, господарі почали хвилюватись і сповістили поліцію.

У пошуковій операції брали участь альпійська поліція з гелікоптером та гірська рятувальна команда. У вівторок хлопця знайшли мертвим біля південного схилу Кухеншпітце. За припущеннями слідства, він зірвався на ділянці з крутим схилом і впав з висоти кількох метрів, отримавши тяжкі травми. 

На початку липня в австрійських Альпах на гірському маршруті загинула пара з Німеччини.

У червні у французьких Піренеях знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому.

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Німеччина Австрія інциденти
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