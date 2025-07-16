В горах Австрии погиб турист из Германии

В австрийском Тироле погиб в горах 22-летний турист из Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Юноша из Германии отправился по высокогорному маршруту от вершины Кухеншпитце, оставив внизу на ферме свой велосипед и некоторые вещи. После того как он не вернулся за ними в согласованный день, хозяева начали волноваться и сообщили в полицию.

В поисковой операции участвовали альпийская полиция с вертолетом и горная спасательная команда. Во вторник парня нашли мертвым возле южного склона Кухеншпитце. По предположениям следствия, он сорвался на участке с крутым склоном и упал с высоты нескольких метров, получив тяжелые травмы.

В начале июля в австрийских Альпах на горном маршруте погибла пара из Германии.

В июне во французских Пиренеях нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад.