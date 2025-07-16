Ультраправая "АдГ" догоняет в рейтинге правящий блок Германии ХДС-ХСС

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" сокращает отставание от правящего консервативного блока ХДС-ХСС.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос YouGov за 11-14 июля.

С прошлого месяца "АдГ" нарастила рейтинг на два процентных пункта и сейчас имеет 25% поддержки, тогда как Христианско-демократический союз и их баварский партнер Христианско-социальный союз потеряли один процентный пункт и имеют 27%.

Социально-демократическая партия Германии сохранила поддержку на уровне 14%, "Зеленые" просели на один пункт до 11%, тогда как "Левые" улучшили рейтинг на два пункта и имеют 10%.

Поддержка левой популистской политической силы Сары Вагенкнехт держится на уровне 5%, "Свободных демократов" – 3%.

Другой опрос по состоянию на конец июня показывал поддержку ХДС-ХСС на уровне 29%, что получше результата блока на февральских выборах. В тот период росли также рейтинги канцлера Фридриха Мерца.