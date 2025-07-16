Правозахисники просять МКС взятися за голову Центробанку РФ 

Правозахисні організації підготували звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі стосовно очільника Центрального банку РФ та ще низки установ як причетних до воєнних злочинів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у спільному пресрелізі організацій, що займаються цим питанням – LexCollective, B4Ukraine та Української правової консультативної групи (ULAG).

LexCollective за підтримки B4Ukraine та Української правової консультативної групи (ULAG) подала до МКС докази того, що високопосадовці Центрального банку Росії, Міністерства фінансів, підконтрольних Росії банків та адміністрації окупованої Херсонщини беруть участь у систематичних злочинах проти цивільного населення України.

Заяву називають першим всеосяжним юридичним поданням, яке безпосередньо спрямоване на фінансову архітектуру незаконної окупації з боку Росії.

"Заява створює достатні підстави для того, щоб Офіс прокурора МКС почав розслідування ймовірних міжнародних злочинів", – зазначають у релізі.

У повідомленні до МКС доводять, що очільник Центрального банку Росії та його заступник, міністр фінансів Росії, керівник призначеної Росією військово-цивільної адміністрації Херсонщини, а також керівники підконтрольних Росії банків є співучасниками злочину проти людяності у формі переслідування та воєнних злочинів, включно з умисним заподіянням великих страждань цивільному населенню України, мародерством, привласненням майна та примусовою участю у воєнних операціях.

У заяві наведено докази того, як Росія використала економічну та фінансову системи як зброю, обумовлюючи доступ українців на окупованих територіях до життєво важливих послуг – медичної допомоги, екстрених служб, банківських та освітніх послуг – отриманням російських паспортів і присягою на вірність Росії.

Як конкретні приклади наводять примус українців реєструватись у російській податковій системі, аби отримувати пенсії чи заробітні плати, привласнення українських відділень банків на окупованих територіях, примусове запровадження рубля як валюти розрахунків.

"Документуючи агресивну кампанію русифікації Росії та примусові економічні й фінансові заходи, заява створює достатні підстави для того, щоб Офіс прокурора МКС почав розслідування ймовірних міжнародних злочинів. Ця справа доповнює поточне розслідування Офісу прокурора щодо ситуації в Україні і може призвести до висунення офіційних обвинувачень проти зазначених осіб", – зазначають у повідомленні.

Як відомо, МКС вже видав ордери на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна і російської омбудсменки з прав дітей Марії Львової-Бєлової у зв'язку з практикою вивезення українських дітей вглиб окупованих територій та Росії і подальшого усиновлення там.

Протягом останнього року політичні позиції МКС суттєво послабилися – передусім, через міжнародні політичні наслідки ордерів МКС на арешт прем'єра Ізраїлю та інших ізраїльських топпосадовців через можливі воєнні злочини під час кампанії у секторі Гази. Зокрема, це стало причиною санкцій США проти суду.

Перед європейськими державами-сторонами Римського статуту постала дилема щодо того, чи затримувати Біньяміна Нетаньягу у разі візиту. Угорський прем'єр Віктор Орбан проігнорував ордер і прохання МКС заарештувати ізраїльського прем'єра та заявив про вихід Угорщини з МКС.

На додачу, генпрокурор МКС Карім Хан потрапив під звинувачення у сексуальних домаганнях.

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