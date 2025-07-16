Правозащитники просят МУС взяться за главу Центробанка РФ

Правозащитные организации подготовили обращение в Международный уголовный суд в Гааге в отношении главы Центрального банка РФ и еще ряда учреждений как причастных к военным преступлениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в совместном пресс-релизе организаций, занимающихся этим вопросом – LexCollective, B4Ukraine и Украинской правовой консультативной группы (ULAG).

LexCollective при поддержке B4Ukraine и Украинской правовой консультативной группы (ULAG) подала в МУС доказательства того, что чиновники Центрального банка России, Министерства финансов, подконтрольных России банков и администрации оккупированной Херсонщины участвуют в систематических преступлениях против гражданского населения Украины.

Заявление называют первым всеобъемлющим юридическим представлением, которое непосредственно направлено на финансовую архитектуру незаконной оккупации со стороны России.

"Заявление создает достаточные основания для того, чтобы Офис прокурора МУС начал расследование возможных международных преступлений", – отмечается в релизе.

В сообщении в МУС доказывают, что глава Центрального банка России и его заместитель, министр финансов России, руководитель назначенной Россией военно-гражданской администрации Херсонщины, а также руководители подконтрольных России банков являются соучастниками преступления против человечности в форме преследования и военных преступлений, включая умышленное причинение больших страданий гражданскому населению Украины, мародерство, присвоение имущества и принудительное участие в военных операциях.

В заявлении приведены доказательства того, как Россия использовала экономическую и финансовую системы как оружие, обуславливая доступ украинцев на оккупированных территориях к жизненно важным услугам – медицинской помощи, экстренных служб, банковских и образовательных услуг – получением российских паспортов и присягой на верность России.

В качестве конкретных примеров приводят принуждение для украинцев регистрироваться в российской налоговой системе, чтобы получать пенсии или заработные платы, присвоение украинских отделений банков на оккупированных территориях, принудительное введение рубля как валюты расчетов.

"Документируя агрессивную кампанию русификации России и принудительные экономические и финансовые меры, заявление создает достаточные основания для того, чтобы Офис прокурора МУС начал расследование возможных международных преступлений. Это дело дополняет текущее расследование Офиса прокурора по ситуации в Украине и может привести к выдвижению официальных обвинений против указанных лиц", – отмечается в сообщении.

Как известно, МУС уже выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и российского омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой в связи с практикой вывоза украинских детей вглубь оккупированных территорий и России и дальнейшего усыновления там.

В течение последнего года политические позиции МУС существенно ослабли – прежде всего, из-за международных политических последствий ордеров МУС на арест премьера Израиля и других израильских топ-чиновников из-за возможных военных преступлений во время кампании в секторе Газы. В частности, это стало причиной санкций США против суда.

Перед европейскими государствами-сторонами Римского статута встала дилемма относительно того, задерживать ли Биньямина Нетаньяху в случае визита. Венгерский премьер Виктор Орбан проигнорировал ордер и просьбу МУС арестовать израильского премьера и заявил о выходе Венгрии из МУС.

В дополнение генпрокурор МУС Карим Хан попал под обвинения в сексуальных домогательствах.

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