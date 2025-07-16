Глава МЗС Британії натякнув на можливі санкції проти міністра оборони Ізраїлю

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти міністра оборони Ізраїлю через його пропозицію переселити палестинців із сектора Гази до "гуманітарного міста" в Рафасі.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац повідомив ЗМІ минулого тижня, що доручив військовим підготуватися до створення табору на руїнах міста.

За його словами, палестинців будуть доставляти туди після перевірки на безпеку, щоб переконатися, що вони не є бойовиками ХАМАС, і що їм не буде дозволено виїжджати.

У відповідь на це Леммі заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Каца.

"Жоден міністр оборони не повинен говорити про фактичне утримання людей, які, ймовірно, не зможуть вийти, у той спосіб, який він описав, і я засуджую це найрішучіше", – наголосив британський дипломат.

На запитання, чи буде він карати Каца, він відповів, що "не може коментувати санкції, які розглядаються", але вказав на подібні коментарі, які він зробив, засуджуючи інших ізраїльських міністрів, перш ніж ввести проти них санкції.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.

Нещодавно головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що після рішень ізраїльського уряду та конструктивного діалогу з ЄС, Ізраїль погодив низку важливих кроків, спрямованих на полегшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Однак через кілька днів після цього Каллас заявила, що Ізраїль повинен вжити додаткових заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.