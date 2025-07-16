Глава МИД Британии намекнул на возможные санкции против министра обороны Израиля

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что рассматривает возможность введения санкций против министра обороны Израиля из-за его предложения переселить палестинцев из сектора Газы в "гуманитарный город" в Рафахе.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил СМИ на прошлой неделе, что поручил военным подготовиться к созданию лагеря на руинах города.

По его словам, палестинцев будут доставлять туда после проверки на безопасность, чтобы убедиться, что они не являются боевиками ХАМАС, и что им не будет разрешено выезжать.

В ответ на это, Лэмми заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Каца.

"Ни один министр обороны не должен говорить о фактическом удержании людей, которые, вероятно, не смогут выйти, тем способом, который он описал, и я осуждаю это решительно", – подчеркнул британский дипломат.

На вопрос, будет ли он наказывать Каца, он ответил, что "не может комментировать санкции, которые рассматриваются", но указал на подобные комментарии, которые он сделал, осуждая других израильских министров, прежде чем ввести против них санкции.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения масштабных санкций, как-то ограничений по торговле или продаже оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.

Недавно главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что после решений израильского правительства и конструктивного диалога с ЕС, Израиль согласовал ряд важных шагов, направленных на облегчение гуманитарной ситуации в секторе Газы.

Однако через несколько дней после этого Каллас заявила, что Израиль должен принять дополнительные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.