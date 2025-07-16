У Норвегії затримали німецьких туристів за контрабанду тріски

Митна служба Норвегії під час перевірки затримала шістьох туристів з Німеччини за незаконний вилов риби.

Про це йдеться в повідомленні норвезької поліції, пише "Європейська правда".

Під час перевірки норвезькі митники вилучили у туристів з Німеччини 121 кг тріски, що перевищує дозволену норму, яку можна вивозити з Норвегії.

"Затримані будуть притягнуті до відповідальності та доставлені до слідчого ізолятора для винесення постанови про накладення штрафу", – додали правоохоронці.

Раніше цього тижня німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з "шоколадним бісквітом".

Тим часом на норвезьких Лофотенських островах місцеві мешканці самостійно влаштували облаву на німецьких туристів, яких звинуватили в пожежах у селі.