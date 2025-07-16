В Норвегии задержали немецких туристов за контрабанду трески

Таможенная служба Норвегии во время проверки задержала шестерых туристов из Германии за незаконный вылов рыбы.

Об этом говорится в сообщении норвежской полиции, пишет "Европейская правда".

Во время проверки норвежские таможенники изъяли у туристов из Германии 121 кг трески, что превышает разрешенную норму, которую можно вывозить из Норвегии.

"Задержанные будут привлечены к ответственности и доставлены в следственный изолятор для вынесения постановления о наложении штрафа", – добавили правоохранители.

Ранее на этой неделе немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным бисквитом".

Между тем на норвежских Лофотенских островах местные жители самостоятельно устроили облаву на немецких туристов, которых обвинили в пожарах в деревне.