Невизнане Придністровʼя заборонило "пропаганду ЛГБТ+"

Так званий парламент невизнаної Придністровської народної республіки у середу ухвалив закон про заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Ухвалений "парламентом" Придністровʼя "закон" передбачає заборону пропаганди не лише ЛГБТ+, а й зміни статі та відмови від народження дітей (чайлдфрі) серед дітей і дорослих.

Порушникам заборони загрожує штраф, а якщо йдеться про юридичну особу – то також призупинення діяльності на строк до 90 днів.

Якщо "злочин" скоєно щодо неповнолітніх через ЗМІ або в інтернеті, а також іноземними громадянами або особами без громадянства, штраф буде вищим.

"Закон" має набути чинності через 14 днів після підписання лідером невизнаного Придністровʼя Вадимом Красносельським.

Як пояснив один зі співавторів документа, "депутат" Придністровʼя Андрій Сафонов, "ми нормальні, розсудливі люди, які не хочуть, щоб суспільство розбилося на так звані гендери в кількості десятків штук".

"А це робиться завжди для того, щоб дестабілізувати ситуацію в тій чи іншій країні, досить погортати зведення, покопатися в інтернеті. Я думаю, що Придністров'я заслужило право нічого цього не відчувати", – сказав він.

Нагадаємо, минулого року в Болгарії також ухвалили закон про заборону "пропаганди ЛГБТ+" у школах.

У березні парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".