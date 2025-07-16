Непризнанное Приднестровье запретило "пропаганду ЛГБТ+"

Так называемый парламент непризнанной Приднестровской народной республики в среду принял закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Принятый "парламентом" Приднестровья "закон" предусматривает запрет пропаганды не только ЛГБТ+, но и смены пола и отказа от рождения детей (чайлдфри) среди детей и взрослых.

Нарушителям запрета грозит штраф, а если речь идет о юридическом лице – то также приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Если "преступление" совершено в отношении несовершеннолетних через СМИ или в интернете, а также иностранными гражданами или лицами без гражданства, штраф будет выше.

"Закон" должен вступить в силу через 14 дней после подписания лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Как пояснил один из соавторов документа, "депутат" Приднестровья Андрей Сафонов, "мы нормальные, здравомыслящие люди, которые не хотят, чтобы общество разбилось на так называемые гендеры в количестве десятков штук".

"А это делается всегда для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в той или иной стране, достаточно полистать сводки, покопаться в интернете. Я думаю, что Приднестровье заслужило право ничего этого не испытывать", – сказал он.

Напомним, в прошлом году в Болгарии также приняли закон о запрете "пропаганды ЛГБТ+" в школах.

В марте парламент Венгрии принял законопроект о запрете проводить акции, пропагандирующие "гомосексуализм" и "смену пола".