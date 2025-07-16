Чому у Польщі став популярним антиукраїнський радикал і які наслідки це матиме

Гжегож Браун став однією з головних сенсацій недавніх президентських виборів у Польщі.

Політик, який уже давно перетворився на професійного провокатора, що вибудовує власний політичний бренд на антиукраїнських, антисемітських і змовницьких тезах, несподівано посів на цих виборах четверте місце.

За останніми даними соціологічних опитувань, партія Гжегожа Брауна має всі шанси самостійно потрапити до Сейму.

Про те, хто такий Гжегож Браун і чому його популярність у Польщі зростає, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики. Далі – стислий її виклад.

У 2019 році Гжегож Браун став одним із лідерів невеликої, але невдовзі широковідомої партії "Конфедерація польської корони", яка увійшла як складова частина до ширшого політичного альянсу "Конфедерація свободи і незалежності".

Цей альянс зібрав правих націоналістів, ультраконсерваторів, монархістів під одним брендом та довго був політичною платформою Брауна.

Він став одним із найбільш впізнаваних облич об’єднаної "Конфедерації".

У 2024 році Браун був обраний євродепутатом, після чого знову відзначився своєю радикальною риторикою та демонстративними акціями і протестами.

Проте початок 2025 року – рік президентських виборів – ознаменувався розколом.

В січні Гжегожа Брауна офіційно виключили з парламентської "Конфедерації", щоб трохи "відбілити" свій імідж перед важливою електоральною подією.

Втім, це лише відкрило політичне вікно можливостей.

Свою кампанію він будував на різких тезах: антиукраїнській риториці, вимогах зупинити міграцію, обіцянках впровадження повної заборони абортів та "очищення" Польщі від зовнішнього впливу, атаках на такі міжнародні організації, як ЄС (прибічник "добре підготовленого Polexit"), ВООЗ тощо.

Браун зривав українські прапори, спалював прапор ЄС, розгромив виставку у Сеймі, присвячену толерантності, нападав на лікарку, яку він звинувачував у проведенні абортів… Проте, попри всі прогнози про маргіналізацію, на президентських виборах він набрав несподівано високий результат – 6,34% голосів у першому турі, що перераховується як понад мільйон голосів.

І такий результат відкрив для Брауна можливість самостійної політичної кар’єри. Що й показали останні опитування – партія Брауна "Конфедерація польської корони" тепер має всі шанси пройти до Сейму.

І хоча канцелярія Сейму Польщі заборонила Гжегожу Брауну вхід на парламентську територію, він може повернутися туди вже після наступних виборів.

Але його виступ 10 липня в етері радіо Wnet може стати переломним. Він шокував навіть найбільш стійких до провокацій політиків.

Так, під час інтерв’ю Браун поставив під сумнів сам факт існування газових камер у нацистському концтаборі в Освенцимі. А також озвучив давні змовницькі тези про нібито реальність ритуальних вбивств, що є класичним елементом антисемітської пропаганди.

Прокуратура "проводить перевірку". І це буде далеко не перша спроба притягнути Гжегожа Брауна до кримінальної відповідальності.

Ультраправого політика звинувачують загалом у семи правопорушеннях, але він, очікувано, не визнає жодного з обвинувачень.

Чи покладе кримінальне переслідування край політичній кар'єрі Брауна, чи лише додасть їй поштовху?

Історія Гжегожа Брауна – це не лише сюжет про скандального політика. А й тривожний дзвінок про вразливість польської політики до радикалізації, що створює чималі ризики як для самої Польщі, так і для інших країн, насамперед для України.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.