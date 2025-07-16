Почему в Польше стал популярным антиукраинский радикал и какие последствия это будет иметь

Гжегож Браун стал одной из главных сенсаций недавних президентских выборов в Польше.

Политик, который уже давно превратился в профессионального провокатора, выстраивающего собственный политический бренд на антиукраинских, антисемитских и заговорщицких тезисах, неожиданно занял на этих выборах четвертое место.

По последним данным социологических опросов, партия Гжегожа Брауна имеет все шансы самостоятельно попасть в Сейм.

О том, кто такой Гжегож Браун и почему его популярность в Польше растет, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики. Далее – краткое ее изложение.

В 2019 году Гжегож Браун стал одним из лидеров небольшой, но вскоре широко известной партии "Конфедерация польской короны", которая вошла как составная часть в более широкий политический альянс "Конфедерация свободы и независимости".

Этот альянс собрал правых националистов, ультраконсерваторов, монархистов под одним брендом и долго был политической платформой Брауна.

Он стал одним из самых узнаваемых лиц объединенной "Конфедерации".

В 2024 году Браун был избран евродепутатом, после чего снова отличился своей радикальной риторикой и демонстративными акциями и протестами.

Однако начало 2025 года – год президентских выборов – ознаменовалось расколом.

В январе Гжегожа Брауна официально исключили из парламентской "Конфедерации", чтобы немного "отбелить" свой имидж перед важным электоральным событием.

Впрочем, это лишь открыло политическое окно возможностей.

Свою кампанию он строил на резких тезисах: антиукраинской риторике, требованиях остановить миграцию, обещаниях внедрения полного запрета абортов и "очищения" Польши от внешнего влияния, атаках на такие международные организации, как ЕС (сторонник "хорошо подготовленного Polexit"), ВОЗ и тому подобное.

Браун срывал украинские флаги, сжигал флаг ЕС, разгромил выставку в Сейме, посвященную толерантности, нападал на врача, которую он обвинял в проведении абортов... Однако, несмотря на все прогнозы о маргинализации, на президентских выборах он набрал неожиданно высокий результат – 6,34% голосов в первом туре, что пересчитывается как более миллиона голосов.

И такой результат открыл для Брауна возможность самостоятельной политической карьеры. Что и показали последние опросы – партия Брауна "Конфедерация польской короны" теперь имеет все шансы пройти в Сейм.

И хотя канцелярия Сейма Польши запретила Гжегожу Брауну вход на парламентскую территорию, он может вернуться туда уже после следующих выборов.

Но его выступление 10 июля в эфире радио Wnet может стать переломным. Оно шокировало даже самых стойких к провокациям политиков.

Так, во время интервью Браун поставил под сомнение сам факт существования газовых камер в нацистском концлагере в Освенциме. А также озвучил давние заговорщицкие тезисы о якобы реальности ритуальных убийств, что является классическим элементом антисемитской пропаганды.

Прокуратура "проводит проверку". И это будет далеко не первая попытка привлечь Гжегожа Брауна к уголовной ответственности.

Ультраправого политика обвиняют в целом в семи правонарушениях, но он, ожидаемо, не признает ни одного из обвинений.

Положит ли уголовное преследование конец политической карьере Брауна, или только придаст ей толчок?

История Гжегожа Брауна – это не только сюжет о скандальном политике. Но и тревожный звонок об уязвимости польской политики к радикализации, что создает немалые риски как для самой Польши, так и для других стран, прежде всего для Украины.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.