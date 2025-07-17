Британія хоче знизити віковий ценз для голосування на виборах до 16 років

Британський уряд заявив у четвер, що планує надати 16– і 17-річним право голосу на всіх виборах у Великій Британії в рамках капітального перегляду системи демократії у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд заявив, що запропоновані зміни, які мають бути схвалені парламентом, зрівняють виборчі права по всій Британії з Шотландією та Уельсом, де молоді виборці вже беруть участь у місцевих виборах.

"Ми вживаємо заходів для усунення бар'єрів на шляху до участі, що забезпечить більшій кількості людей можливість брати участь у британській демократії", – зазначила у своїй заяві віцепрем'єр-міністерка Анжела Рейнер.

Явка на загальних виборах 2024 року склала 59,7%, що є найнижчим показником на загальних виборах з 2001 року, згідно з парламентським звітом.

За даними бібліотеки Палати громад, дослідження країн, які знизили виборчий вік до 16 років, показують, що це не вплинуло на результати виборів, і що 16-річні частіше голосували, ніж ті, хто вперше отримав право голосу у 18 років.

Лейбористи, чия популярність в уряді різко впала після перемоги на виборах рік тому, заявили, що в разі перемоги вони знизять виборчий вік.

Реформи також розширять перелік допустимих посвідчень особи виборця, включивши до нього банківські картки, випущені у Великій Британії, та цифрові формати існуючих посвідчень, таких як водійські права та посвідчення ветерана.

Для боротьби з іноземним втручанням уряд заявив, що також планує посилити правила щодо політичних пожертвувань, включаючи перевірки внесків на суму понад 500 фунтів ($670) від неінкорпорованих асоціацій та закриття лазівок, якими користуються підставні компанії.

Нагадаємо, у травні Данія підвищила пенсійний вік до 70 років.

Литовський Сейм у червні відхилив пропозицію, що забороняє людям віком до 21 року зберігати, використовувати та продавати тютюнові вироби, електронні сигарети та заправки для них.