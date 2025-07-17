Британия хочет снизить возрастной ценз для голосования на выборах до 16 лет

Британское правительство заявило в четверг, что планирует предоставить 16– и 17-летним право голоса на всех выборах в Великобритании в рамках капитального пересмотра системы демократии в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство заявило, что предложенные изменения, которые должны быть одобрены парламентом, уравняют избирательные права по всей Великобритании с Шотландией и Уэльсом, где молодые избиратели уже участвуют в местных выборах.

"Мы принимаем меры для устранения барьеров на пути к участию, что обеспечит большему количеству людей возможность участвовать в британской демократии", – отметила в своем заявлении вице-премьер-министр Анжела Рейнер.

Явка на всеобщих выборах 2024 года составила 59,7%, что является самым низким показателем на всеобщих выборах с 2001 года, согласно парламентскому отчету.

По данным библиотеки Палаты общин, исследования стран, которые снизили избирательный возраст до 16 лет, показывают, что это не повлияло на результаты выборов, и что 16-летние чаще голосовали, чем те, кто впервые получил право голоса в 18 лет.

Лейбористы, чья популярность в правительстве резко упала после победы на выборах год назад, заявили, что в случае победы они снизят избирательный возраст.

Реформы также расширят перечень допустимых удостоверений личности избирателя, включив в него банковские карты, выпущенные в Великобритании, и цифровые форматы существующих удостоверений, таких как водительские права и удостоверения ветерана.

Для борьбы с иностранным вмешательством правительство заявило, что также планирует ужесточить правила в отношении политических пожертвований, включая проверки взносов на сумму более 500 фунтов ($670) от неинкорпорированных ассоциаций и закрытие лазеек, которыми пользуются подставные компании.

Напомним, в мае Дания повысила пенсионный возраст до 70 лет.

Литовский Сейм в июне отклонил предложение, запрещающее людям в возрасте до 21 года хранить, использовать и продавать табачные изделия, электронные сигареты и заправки для них.